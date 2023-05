Fort Boyard, des fans curieux et des secrets bien gardés

Le tournage de Fort Boyard, l'émission culte de France 2 a commencé le 4 mai pour une 34ème saison. Mais impossible de dévoiler les coulisses des prochains épisodes. La production veut garder le suspense et certains fans sont prêts à tout pour dénicher la moindre info.

"Je sais que certains fans font survoler un drone au dessus du fort pendant les tournages", confie Aurélien Lecacheur, 37 ans dont 15 comme directeur de publication du site fortboyard.net . "Il y a quelques années, je suis allé me balader en bateau autour du fort avec mon appareil photo. Avec son zoom de bonne qualité je suis allé prendre en photo les décors extérieurs pour essayer d'en savoir plus sur les nouvelles épreuves. J'avais échafaudé quatre ou cinq théories, elles étaient toutes fausses !"

Des tournages très quadrillés

Les castings de candidats pour chaque épisode, les nouveaux personnages ou nouvelles épreuves... c'est un véritable jeu du chat et de la souris avec la production de l'émission, qui tente de garder le secret.

Lors d'une visite de presse sur le fort, les journalistes sont parqués la majorité de la journée dans la salle des machines à café et regardent l'enregistrement de l'émission en direct sur une petite télévision. C'est aussi là qu'ils peuvent croiser quelques dizaines de secondes des candidats, mais divulguer leur nom est proscrit. La fenêtre pour faire le tour de l'édifice est très court, le temps de prendre quelques photos et de ne pas déranger l'équipe de tournage, une fourmilière de 150 personnes.

Certains fans ont utilisé un drone pour essayer d'en savoir plus sur les coulisses des saisons à venir. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

"De manière anonyme, certaines personnes qui disaient travailler sur le fort nous envoyait des infos. On ne savaient pas vraiment qui elles étaient mais ce qu'elles nous disaient se vérifiait à chaque fois dans les émissions", se rappelle le créateur du site fan, en ligne depuis 2001.

Julie Escurignan est enseignante-chercheuse à l'école de management Léonard de Vinci près de Paris, et spécialiste des communautés de fans dans les jeux télévisés et séries. Ce phénomène communautaire est apparu aux Etats-Unis avec la série Survivor : "les fans essaient d'être reconnu dans ce cercle social qu'est leur communauté, donner des infos c'est être des héros quelque part." D'après la scientifique, jouer à Sherlock Holmes n'a pas pour but de mettre en difficulté la production : "on aime juste tellement l'émission qu'on cherche à créer des théories et vérifier si elles sont vraies ensuite, il y a un côté fun !"