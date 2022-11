6ème Festival le Sens de l'Humour à Sens

Trois soirées de rire dans une salle des fêtes de plus de 900 personnes transformée en salle de spectacle.

ⓘ Publicité

Un festival caritatif

Les fonds récoltés lors du Festival seront reversés à deux associations :

Des artistes connus et reconnus

Kev Adams (complet) et Elie Semoun seront de la fête entourés d'humoristes déjà reconnus : David Buniak, Rosa, Florence Mendez, Shirley Souagnon and friends, Sacha Judaszko, Fanny Ruwet. Pour connaître le programme et réserver c'est ici.

France Bleu Auxerre en direct

Le 16-18 France Bleu Auxerre se délocalise à la salle des fêtes René Binet vendredi 18 novembre entre 16h et 18h avec Eugène Lampion est une pléiade d'artistes invités.