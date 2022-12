À Beaucaire, le concours du plus beau pull moche de Noël à sa gagnante

La communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence et l' office de tourisme ont lancé depuis le 1er décembre un concours du plus beau pull moche de Noël avec à la clé un panier gourmand. Trente participants ont posté leur photo sur les réseaux sociaux et c'est un pull haut en couleur qui a gagné ce jeudi 22 décembre, celui de Valérie et son fils Martin 15 ans. Fait main, elle a mis un point d'honneur à mettre en avant son territoire avec l'inscription "Noël en Camargue" cousue à l'avant. Elle a mis une journée pour le confectionner avec un sapin en feutre en 3D, des guirlandes clignotantes. "Je suis à fond dans Noël ! À partir du premier décembre je mets des pulls tous les jours" avoue Valérie.

Ce concours, « totalement gratuit et qui ne sert strictement à rien » selon les mots de l'office de tourisme, est ouvert à tous. Pour rire jusqu'au bout, la gagnante du concours est venue chercher son lot de produits du terroir vêtue de son pull moche.

