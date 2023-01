"A la rencontre de" notre invité : Farid Bouabdellah un homme aux milles facettes

ARCOMIK FÊTE SES 20 ANS EN HUMOUR

Au-delà de sa programmation le ArcomiK festival, c'est aussi un temps d'échange et de création en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire, qui depuis toujours font de cet événement un espace où l'humour se met au service de tous pour faire bouger les lignes avec légèreté et finesse dans un cadre culturel et social accessible à tous.

Des humoristes en devenir sélectionnés présenteront un extrait de leurs spectacles.

Un jury composé de professionnels du monde de la culture et de partenaires du festival décernera en fin de soirée les prix aux gagnants.

Avec les plus grands artistes de la scène humoristique , des créations originales et un terrain d'expérimentation

Le Festival Arcomik du 02 au 18 février à Saint Etienne avec France Bleu Saint Etienne Loire