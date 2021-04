A pulizia di Pasqua... Di Don-Mathieu Santini

_Hè una manera d’accumpagnà stu passaghju tercanu da l’inguernu à u branu, chì i rilighjoni ani puntiddatu cù un stalvatoghju fundatori. Musè chì dumanda à u Signori d’aiutà lu à fà scappà u so populu da l’Eghjittu di Faraonu è chì apri l’acqui di u Mari Russu, mumentu marcatu da a festa ghjudea di Pessah. Cristu chì passa da a morti à a vita in issi trè ghjorna chì darani a Pasqua cristiana.

Ma puri, i rilighjoni i più antichi di u mondu ani fistighjatu sta braninca, sta nascita di u branu à parti da l’equilibriu di i ghjorna è di i notti in u calindariu cosmicu. Hè vittoria di a vita nant’à a morti, rinnascita di a natura, passaghju da a bughjura à u lumu. _

_I fiora accumpagnani stu mumentu diliziu induva ripidda fiatu a natura. I prata si cunsumani di centumilla steddi bianch’è giaddi. A machja sparghji un balsamu d’issenzi purificatrici mischjati di rosumarinu, di piumbonu è di calamandrea. I meruli battalighjani à lu spuntà di u ghjornu da musicà un celi ghjà culmu da rachja di curachji diciuloni. L’animali ammarziti saltichjighjani in tutti i canta da siducia cumpagni tuttu scartendu rivali putinziali. È approntani nida o puliscini a so tanna. È l’omu ùn faci listessa, st’animali simbolicu più o menu scartatu da a natura ? Hè di più cumplicatu, mirè.

Par puliscia a casa, ci voli ghjà à metta i mani nant’à i vechji bascheri chì empiini l’armarii è chì no tinimu par tradizioni articulendu u mottu magicu : « Pò ghjuvà ! ». Ugni annu hè a listessa cumedia. Smuntemu, caccemu dui batarchja par dà à qualchì opara di sulidarità è rimittimu in piazza tutti sti pantalona è camisgi chì ùn mittaremu mai più ma chì tinimu cù a spirenza fundiva di perda sti deci o vinti chilò chì ci ani alluntanatu da i nosci brani parsunali. È i panni ùn sò ch’è una parti di u prublema. Ni vulemu parlà di st’ughjetta di dicurazioni chì abitani ugni scornu di mobulu libaru. Certi ùn ci piacini mancu ma sò rigali d’amichi o lasciti di i nosci anziani è i tinimu. Chì femu di sti vechji scagnini, CD, dischi, cassetti è altri DVD chì appartenini à un passatu più o menu vicinu ma di un tempu induva a sprissioni culturali ùn era ancu tutta in ligna ? Più rari, ma quiddi chì leghjini issa cronaca si duvariani ricunnoscia : Da chì cuntinuvemu à cumprà libra sapendu chì n’avemu ghjà dicini in a bibliuteca, in a sala, in i stanzi è ancu in cabinettu, chì aspettani di essa letti ? Hè una malatia chì i Ghjappunesi chjamanu Tsundoki. Ci capiscini i Ghjappunesi in a riflissioni à nant’à l’issenziali : Marie Kondo, hà fattu un business di i nosci mendi di cunsumatori accatamansadori, ultima ivuluzioni di l’antichi cacciadori accudditori. Idda ghjunghji ind’è la ghjenti par amparà li chì a gioia di campà viaghja cù u sbarrazzimu di i cosi chì ùn ani più piazza in u nosciu cori. In tantu, apprufittemu di sti tempa d’accasamentu sanitariu par fà una pulizia di Pasqua bella è prufonda, in i nosci casi è in i nosci cori. _

Don-Mathieu Santini