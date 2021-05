A staghjoni di i calzunetti... di Don-Mathieu Santini

M’arricordu d’avè intesu u me nipoti di trè anni pona una quistioni trimenda à u so missiavu, una sera ch’iddi si pruminaiani in carrughju di a Ghisunaccia.

Un vicinu facia l’ortu è avia taddatu u fundu d’unipochi di buttegli par pruteghja i piantini da u fritu, chì eramu sempri d’aprili è Bianchina era sempri di surtita.

U ziteddu in a so niscintria mischjata di bon sensu s’era intarrugatu : « Allora Monsieur Andreani, aveti piantatu e buttiglie ? » Ed hè vera chì tutti sti buttegli chì spuntaiani da i sulcina daghjiani l’imprissioni chì Zilia avia trovu un mezu naturali di fà crescia a so pruduzzioni. L’omu era firmatu stupitu è amusatu da stu raghjunamentu, è u missiavu fieru di a cacciata di u so bisfiddolu.

Hè capita chì in u spiritu di i ziteddi, a tarra chì rigala tanti frutti è tanti fiora, pò fà sbuccià altri ughjetti di valori. Ci n’invinemu chì a mariunetta Pinocchio s’era fatta burlà intarrendu pezzi d’oru à u pedi d’un arburi, spirendu di veda multiplicà a so misa. In Corsica, certi ani cunnisciutu i ghjuvanetti chì faciani u so paradisu, punindu nant’à unipochi di cosi priziosi un vetru ricupartu di tarra. A quistioni di fà rigali à a tarra par veda a so ivuluzioni era à tempu un sicretu è un’iniziazioni chì imbulighjaia opara di u tempu nant’à i cosi vivi è spirienza di a morti d’ughjetti affittivi di valori. L’idea di pirmanenza dinò, quandu st’ughjetti erani minerali, in leia cù stu raportu à a morti, ma capita nant’à u chjirchju di vita, morti è rinnascita, quandu i parsoni missi in tarra erani aspitati à una vita nova.

Temp’è tempi ! Oghji s’intarrani i frazi di a mundializazioni filici, quiddi di i centrali atomichi chì si spanzani di risa tantu in tantu da ramintà ci ciò chè no semu : i giuielli di l’intilligenza di l’universu. D’altrundi, l’idei ingegnini à veru. L’ADEME, agenzia di a transizioni eculogica hà criatu l’uparazioni « Plante ton slip ! ». Si tratta di calzunetti, puliti si spera, chì ci voli da intarrà dui mesa par misurà a ricchezza di a tarra. Di più u calzunettu sarà statu manghjatu di più a tarra sarà cunsidarata com’è viva. Un calzunettu à pena toccu vularà dì chì a tarra hà leccu bè (micca u calzunettu si senti). Una volta u calzunettu surtitu da a tarra, u calzunittaghju avarà da fà u ritrattu di a so pruduzzioni par metta lu nant’à un situ Internet didicatu à a sfragicalzunera o nant’à i reti suciali #plantetonslip. Ùn si sà s’idd’hè un cuncursu o puri s’iddi sò da venda. Mi faci pinsà à un versu di paghjella chì principiaia cussì : « Sò ghjunti li cazz’à vende, beata s’eo ci fui ». Quì dinò, ùn emu mai sapiutu a seguita.

Don-Mathieu Santini