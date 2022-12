Accident d'éclairage public !

Coupure de l’éclairage public à Roybon, je suis rentré dans une dizaine de personnes, un lampadaire et un fan de Johnny qui criait : Allumez l'éclairage public ! ! !

A 22h dans n’importe quel petit village isérois, dehors tu penses voir des ovnis volés à très basse altitude et non ce sont des personnes âgées en déambulateur qui se baladent à la frontale !

Mais le pire c’est qu'en Isère, tu as une partie de la population qui n’est pas équipée, ils ont pas la lampe torche sur le téléphone car ils n'ont qu’un minitel, ils n'ont pas de frontales car y a peu de speléologie ou de gastro-entérologues dans le village, du coup ils se promènent comme l’école de ski avec des flambeaux ! Et la torche dans un village c’est super utile, ça permet très vite de repérer une fuite de gaz !

EDDY : Mais votre tête ça va aller ?

Oui, c’est pas grand chose, le seul truc chiant c’est que je vais garder la marque du lampadaire sur le front encore une semaine, SUNA…sauf que quand on me regarde en face on lit SUNA à l’envers..

