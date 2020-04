Arnold Derek animateur à France Bleu, Marka chanteur et papa d'Angèle et des livres pour la Sant Jordi

La Grande Confinade c'est surtout un moment de divertissement et d'évasion. On ouvre l'horizon en Facebook live et ensuite en replay avec une équipe de choc qui donne le meilleur d'elle-même pour vous proposer un petit rayon de soleil.

Nos invités sont respectivement animateur et chanteur.

Arnold Derek anime habituellement « Accès Direct » 19h le soir en semaine sur France Bleu Roussillon avec des personnalités qu'il reçoit pour nous. Et à midi avec Willy Rovelli et une joyeuse équipe de chroniqueurs, il nous propose « On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ! ». Arnold est aussi un passionné de cinéma et il a un très beau parcours radio.

Marka est chanteur Belge francophone, il est aussi le papa d'Angèle de du rappeur Roméo Elvis. Une carrière commencée dans les années 80, une chanson tantôt sérieuse ou légère avec du second degré et souvent les deux simultanément sur des rythmes enjoués.

Le 23 avril c'est la Sant Jordi, la fête Catalane du livre et de la rose et c'est aussi la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Alors avec le confinement comment faire pour célébrer ce jour où normalement on offre un livre et une rose ? Là ce ne sera pas possible alors comment malgré tout marquer le coup ? Notre invitée avec Philippe Anglade : Mireille Falquès des Editions Trabucaire à Perpignan.

Julio Léone (son groupe de reggae chante en Catalan, Ghetto Studio) nous propose de jouer avec des quiz musicaux.

Guillaume Clavaud va nous faire deviner un objet trouvé dans son grenier.

Patrick Mas partage avec nous ses humeurs avec beaucoup de second degré.

Arno Visconti lit vos messages.

En live vidéo à 17h du lundi au vendredi et en replay quand vous voulez, la Grande Confinade.