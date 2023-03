Assister au spectacle d'Amaury de Gonzague en repartant avec vos places !

Humoriste atypique, Amaury de Gonzague est connu pour ses mimiques, sa gestuelle et son caractère bien à lui.

"l'aristocrate" - et véritable artiste ! - Amaury de Gonzague est un diamant taillé pour le succès. Il n'y en pas deux comme cet "aristocrate" aux dialogues incisifs et à la tenue toujours impeccable. Cet "aristocrate" ruiné connaissant la crise depuis 1789 est désormais désuet et peine à s'habituer à la modernité de notre époque. Sa bonne éducation, notamment, en pâtit.

Malgré tout, il ne se désespère pas et continue de découvrir le monde actuel avec une grande tendresse.

Son spectacle ma journée du Patrimoine, sa RACE, aussi mordant que drôle, Amaury de Gonzague le jouera ce dimanche 19 mars dès 16 heures, dans le formidable écrin qu'est le Royal Comedy Club

Composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) pour tenter votre chance.