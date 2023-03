Assistez au spectacle de la "feignasse hyperactive" Vanessa Kayo au Royal Comedy Club

Humoriste atypique, la très drôle Vanessa Kayo a joué son premier one-woman-show il y a déjà plus d'une décennie, en 2012. Depuis, elle s'est forgée une belle notoriété et continue son petit bonhomme de chemin, notamment grâce via son podcast 1 café, 3 copines et son livre Journal d'une feignasse hyperactive.

La vie selon Vanessa

Elle se définit elle-même comme une "feignasse hyperactive", et a d'ailleurs intitulé ainsi son nouveau spectacle. Un spectacle aussi drôle que détonnant, qui parle d'une femme qui voudrait se détendre et prendre le temps d'être affalée sur son canapé en sirotant un café.... sauf que dans la vraie vie, elle a un boulot, un enfant, un ex... et même des poils à épiler !

Une mère envahissante, un ex collant, des élèves qui se prennent pour Molière ou encore un généraliste pour s'imagine gynéco : autant dire que Vanessa est "épanouie comme jamais" ! Alors que son seul rêve est bien de se poser dans son canapé et de tout oublier...

Pour aller voir le spectacle...

Le jeudi 16 mars dès 20 heures, vous avez envie de passer une bonne soirée de franche rigolade ? Venez au spectacle de Vanessa Kayo grâce à France Bleu Champagne-Ardenne qui vous offre vos places !

Composez le 03 26 48 200 (prix d'un appel local) pour tenter votre chance...

Vanessa Kayo au Royal Comedy Club , c'est jeudi 16 mars dès 20 heures : soyez au rendez-vous !