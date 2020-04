Astuce : jouer à cache-cache pour être tranquille quelques minutes

Ça va, ça va... Si je chuchote c'est que je suis aux toilettes. On joue à cache-cache avec mon fils. Ou plutôt, je me suis cachée et mon fils n'a pas encore remarqué que je n'étais plus dans son champ de vision. Les toilettes c'est encore le seul coin de mon appartement ou il me laisse un peu tranquille. J'aurais pu le mettre aussi devant la télé, mais en fait les spécialistes ont raison : les écrans ça leur ramollit le cerveau. Hier soir alors qu'il était devant the Voice, je lui ai demandé ça va mon ange ? Et la bouche ouverte, le regard vide, il a répondu « Oui ça va Papa ». Alors soit TF1 rend vraiment con, soit j'ai vraiment morflé avec le confinement.

Donc bonne résolution ce matin : moins de télé, plus de jeu. Sauf que là, à 17h, c'est moi qui n'ai plus les fils qui se touche. J'ai besoin d'une pause. Alors je me suis cachée.

Combien de temps va t'il mettre pour me retrouver ? Pas longtemps à mon avis. En même temps, un cache-cache dans un 50m2, Faut pas demander la Lune. En toute logique, il va commencer par ma chambre, voir si je ne suis pas vautrée sous la couette ? Non non mon chaton, Maman est plus maline que ça. À vrai dire j'ai déjà essayé de lui faire croire que j'avais chopé le Covid et qu'il ne devait plus m'approcher, mais il m'a répondu « Maman on est une équipe, tu le chopes, je le chope aussi. »

AH AH, je l'entends se diriger sur le balcon ! Bah oui j'y passe tellement de temps, il pourrait me trouver là-bas. Eh bien non mon chéri, Maman, pour une fois n'est pas sur le balcon. Non, Maman n'est pas non plus sous son lit... Il tente la salle de bain, mais non plus. Bah il ouvre le frigo, bah non, Maman ne tient pas dans le frigo ! Plus de bières dedans en plus, aucun intérêt de s'y cacher.

Ah il se rapproche, j'entends son pas léger... Vous l'entendez aussi ? Il m'appelle, je suis encore bonne pour une partie de petits chevaux… « Maman je t'ai trouvé ! » Et merde, il m'a trouvé.

Géraldine Mayr n'aura eu droit qu'à deux minutes de répit aujourd'hui !