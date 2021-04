Audrey Fleurot vous présente HPI, la nouvelle série de TF1 dont elle est l'héroïne, tournée à Lille !

Avant la diffusion du premier épisode de HPI sur TF1, Audrey Fleurot était l'invitée de l'équipe de Côté Culture sur France Bleu Paris. L'occasion pour l'actrice de nous présenter son nouveau personnage, Morgane, femme de ménage qui va voir son destin changer du tout au tout quand ses capacités mentales hors-normes vont intéresser la police.

Morgane a 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne dose d’insoumission. Décrit comme "limite anarchiste" par son interprète, Morgane va se voir proposer un poste de consultante pour la police. Problème : Morgane déteste les flics… Un personnage dans la lignée de ceux qu'aime jouer Audrey Fleurot comme elle le confie au micro France Bleu Paris de Patrice Gascoin :

HPI - Morgane et Adam Karadec - Philippe Le Roux / Itinéraire Productions / TF1

Et forcément, avec le lieutenant de police Karadec, ce n'est pas la grande amitié :

Si ce principe de duo inattendu n'est pas une révolution dans le genre de la comédie policière, ce qui est nouveau c'est la particularité de Morgane, son HPI (comprenez son haut potentiel intellectuel). Avec une représentation peu courante dans les productions françaises ou étrangères, ce HPI vient avec ses contraintes, notamment scénaristiques : arriver à développer des intrigues suffisamment complexes pour mettre en difficulté Morgane et ses capacités :

Autre personnage de la série : Lille ! La ville et sa région ont en effet servi de décor à cette première saison des aventures de Morgane et Karadec. Une ville qu'Audrey Fleurot aime et connait : "il y a tous les bons côtés de Paris, sans les mauvais côtés. Et c'est une ville extrêmement chaleureuse".

Morgane et ses enfants dans HPI - Philippe Le Roux / Itinéraires Productions / TF1

Pour découvrir les capacités étonnantes de Morgane, c'est dès ce jeudi 29 avril sur TF1 à 21h05 en partenariat avec France Bleu !