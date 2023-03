Avis de tempère sur l'Isère.

Madame, monsieur bonjour. Non seulement la journée de ce mardi sera glaciale mais on attend des rafales de vents, de cris de haine et d'épaisses fumées de chipolatas oubliées…sur les grilles de la CGT !

La grève arrive sur une large partie du territoire sous un ciel orageux; avec des températures déficitaires comme nos futures retraites, c’est une grosse dépression qui couvre une large partie du pays, sauf en Corse…ils ont des fusils !

Une pluie de pancartes est à prévoir « Borne Out », « Retraite des vaches à Lait » qui risque de ne pas faire baisser l’isotherme du peuple français. Avec en matinée un gel important des transports en commun si vous comptez manifester en centre ville…demerdez vous !

Attention aussi au blizzard poivré qui risque de tomber en milieu d'après-midi, on parle aussi d’une pluie de grêlons "flash ballées" !

Une météo qui sera encore très agitée due à la tempête "Elisa Manuel" qui migre depuis le 19 janvier du Sénat jusqu'à la rue.

On annonce aussi l’apparition d’une mini tornade de syndicalistes dont les comptes et les adhésions fleurissent sous un soleil généreux !

Attention des chutes de grévistes sont à prévoir, un lacet défait, un camarade qui confond sa gauche et sa droite et tombe dans les bras de Macron ou bien l’accident récurrent, Marion qui tire trop la banderole vers elle et fait tomber tout un groupe....

