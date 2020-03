Pendant le confinement, Bernadette et Jean-Claude continuent à nous amuser avec leur billet sur la vie quotidienne des alsaciens en pleine crise de coronavirus.

Bernadette et Jean-Claude en confinement

Patricia Weller et Denis Germain

Bernadette et Jean-Claude, alias Patricia Weller et Denis Germain, vous en faisaient voir de toutes les couleurs chaque jour sur France Bleu Alsace. Le célèbre couple d'Alsaciens continue à nous faire rire sur une antenne France Bleu un peu chamboulée avec le coronavirus et le confinement. Confinement qui inspire nos deux compères !

Le gars du gaz. Il nous manque !