Ce spectacle d'humour tourné à Saint-Etienne, diffusé ce lundi soir à la télé

Le festival Arcomik, encore reporté au mois d'octobre, peut s'enorgueillir d'une belle promo à la télé. Ex-festival des Arts Burlesques, c'est l'un des plus grands festivals d'humour français.

Un spectacle original et dédié au thème de l'amour a été mis en scène sur la scène du Centre de Congrès de Saint-Etienne, jeudi 11 février 2021. Les lieux de culture étaient déjà fermés, les stars de l'humour conviées n'étaient pas remontées sur scène depuis longtemps.

La soirée a été enregistrée dans les conditions du direct avec un public très restreint, et masqué. France Bleu Saint-Etienne Loire vous avait d'ailleurs fait vivre les coulisses de l'événement.

Le spectacle est de nouveau diffusé ce lundi 19 avril à 21h05 sur France 4 et il est disponible sur la plateforme de streaming, gratuitement, de France Télévisions.

REGARDEZ

Elodie Poux, Guillermo Guiz, Michel Boujenah, Eric & Quentin, Blond and Blond and Blond, Pablo Mira,... : 16 stars de l'humour réunies sur un plateau (non épidémique), France Bleu Saint-Etienne Loire était dans les coulisses de l'événement :