Charlie & Styl'O détournent Billy Jean dans une version 100% cuisine

Charlie et Stylo, les 2 artistes repérés par France Bleu pour être à l’antenne tous les jours cette saison, font le buzz avec leur parodie de Billie Jean exclusivement réalisée avec des mots de cuisine.

Billie Jean est un tube de Michael Jackson et bien souvent, quand on ne connaît pas l'anglais, on le chante en yahourt. Charlie & Styl'O nous proposent une version gastronomique de ce titre qui va nous changer des produits laitiers.

Billie Jean par Charlie & Styl'O

Cet été, Charlie & Styl'O se lancent un défi. Ils vont reprendre la chanson Billie Jean de Michael Jackson entièrement à la bouche, façon beat box, et uniquement avec des termes de cuisine.

Avec cet énoncé aux faux airs de kamoulox, il faut juste des "pomme pomme pomme" pour remplacer la ligne de basse de cette chanson culte. Pour la rythmique en revanche, le très identifiable "poum tac" de la batterie devient un mémorable "pomme tarte" tandis que le refrain laisse place à un assemblage iconoclaste :

piperade choux mie bigorneau datte poule

On vous déconseille de goûter ce mélange à la maison.

Ce mois de décembre est marqué par l'anniversaire de Thriller de Michael Jackson, diffusé pour la première fois le 2 décembre 1983. Publiée en juin 2020, la parodie de Charly & Styl'O connait un nouveau succès aujourd'hui. Difficile par exemple de se connecter sur Twitter sans tomber sur le duo, même la très sérieuse France Info leur a consacré une chronique.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Charlie & Styl'O laissent parler leur passion pour la nourriture. Il y a quelques jours, ils se réjouissaient du retour des raclettes :

L'incroyable talent de Charlie & Styl'O

Ceux qui deviendront Charlie et Styl'O se rencontrent en 2010 lors de la formation du Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). Ils font très vite de la musique ensemble, principalement des reprises, et lancent leur propre projet en 2016. Leurs parodies connaissent très vite un véritable succès, leur version de La reine des neiges cumule plus de 12 millions de vues sur Youtube, Facebook et Instagram.

En 2018, le coupe Charlie & Styl'O tape dans l'œil de l'émission La France a un incroyable talent. Sur internet, ils se mettent en scène dans la série Dans ton couple et profitent du confinement pour multiplier les parodies avec la série La chanson du confinement.

Depuis la rentrée de septembre 2020, ils vous donnent rendez-vous tous les jours sur votre France Bleu.

Charlie et Styl'O, tous les jours sur France Bleu

Charlie et Styl'O sont tous les jours sur France Bleu dans Le Parodisque. Chaque matin, le duo parodie des chansons sur des thématiques d'actualité qui font notre quotidien. Tout y passe, du Black Friday aux gestes barrières sans oublier l'arrivée de la PS5, l'élection de Miss France ou la canicule. De quoi commencer la journée de bonne humeur et en musique !

Le Parodisque de Charlie & Styl'O, c'est à 6h50 du lundi au vendredi et le week-end à 17h45.

