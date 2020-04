Confinement : quand France Bleu Isère vous propose de travailler ...en slip !

N'est-ce pas qu'on se met à l'aise quand on travaille à la maison ? Ludovic Schaap, animateur sur France Bleu Isère a découvert les joies du télétravail pendant cette période de confinement, et il en a fait une chanson.

Les paroles

Travailler en slip,

En slip et en chaussettes,

Sans soucis esthétiques,

Sans soucis du paraitre,

Travailler en slip,

sans autre vêtements

C’est tellement plus pratique,

Comment faisait on avant ?

Travailler en slip,

Y en a qui préfère sans,

J’veux pas faire d’polémique,

On fait comme on le sent

Pourvu qu’ça dure encore longtemps,

J’ai le confinement réjouissant.

Travailler en slip,

c’est passer des appels,

au supérieur hiérarchique

Assis sur les toilettes…

Travailler en slip,

c’est envoyer des mails,

En regardant Netflix,

Parce que c’est essentiel,

Travailler en "slype",

C’est une fois par semaine

une réunion en Skype

mettre une chemise quand même…

Pourvu qu’ça n’dure pas trop longtemps,

J’ai pas le confinement élégant

Travailler en slip,

ça fait gagner du temps

et ça fait moins d’ lessives,

on l’change que d’ temps en temps.

Travailler en slip,

Vautré sur le sofa,

pas lavé à midi

On s’ lavera peut être pas.

Travailler en slip,

c’est des poils sous les bras,

Une haleine fétide

sans gêner qui que ce soit.

Pourvu qu’a n’dure pas trop longtemps,

J’ai le confinement dégoutant

Travailler en slip,

Pour un maitre nageur,

C’est tout à fait admis,

La tenue de rigueur

Mais travailler en slip,

Pour un acteur porno,

C’est une erreur tactique

Un slip c’est déjà trop,

Bref travailler en slip,

c’est un enchantement,

J’voudrais passer ma vie…

En slip évidemment !

Paroles et musique : Ludovic Schaap