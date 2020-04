Après deux semaines de confinement, les Girondins et les Périgourdins s’organisent. Chaque matin à 7 heures 10, France Bleu invite une personnalité qui nous parle de son quotidien et de ce qui a changé depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

Coronavirus et confinement : Maxime Gasteuil est l’invité de France Bleu Gironde et France Bleu Périgord

Il est originaire de Saint-Emilion et a explosé cette année avec son nouveau spectacle "Maxime Gasteuil arrive en ville" où il se moque avec jubilation des parisiens et de la vie des trentenaires d'aujourd'hui : plus de 80% des parisiens sont nés en province ! Maxime Gasteuil est l’un d’entre eux ! Parti de Gironde pour devenir humoriste, Maxime dans ce seul en scène nous raconte sa nouvelle vie à la capitale. Confiné à la maison, mais très actif sur les réseaux sociaux depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, Maxime continue à écrire et poste quasi-quotidiennement des vidéos sur le web.

La « vraie » France

Des parisiennes au métro, du Starbucks au marché bio en passant par les blogueuses, les cages à lapins qu’on appelle « appart’ » ou les boites de nuit, Maxime Gasteuil nous raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires d’aujourd’hui coincés à l’intérieur de Périphérique. Confinement, quand tu nous tiens...Mais il n’oublie pas de revenir vers sa province, cette « vraie France » faite de valeurs, de bon sens, d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, de cafés sympas, de rapports humains et surtout d’apéros. Mais ça, c’était avant…