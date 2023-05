Cri dans le vestiaire du FCG

Mickaël : Salut l’Isère et la classe moyenne qui depuis samedi soir prononce le X de Oyonnax pour aller mieux !

ⓘ Publicité

Vanessa : Ah vous voulez revenir sur la défaite du FCG?

Mickaël : Oui, car j’ai passé un samedi soir à déprimé comme un mec qui habite Tullin et qui doit aller jusque Voiron pour aller au cinéma ! J’ai pleuré toute les larmes de mon corps pour une finale perdue par le FCG, le départ de Jean Michel Aulas et pire l’annulation des dates de concert de Céline Dion.

Vanessa : Mais attendez il reste une chance au FCG pour monter en TOP 14 ce samedi ?

Mickaël : Oui Vanessa, on a encore une cartouche face aux catalans.

Alors joueurs, supporters, Mammouth et même vous les gens de Livet et Gavet qui ignoraient peut être ce que veut dire FCG ! Vous allez me prendre pour un fou mais ça veut bien dire Football Club Grenoble alors qu’on devrait s’appeler RCG. On doit tous et toutes se mobiliser.

Pour donner de la force à nos joueurs. Mes mouflons, faut rien lâcher.

Faut-il vous rappeler qu'à Grenoble on va payer 25 pour cent en plus de taxe foncière ? Vous rappeler que dans quelques jours nos impôts se transformeront en fête des tuiles ? Qu’une heure de parking à Grenoble, c'est 3 euros ! Qu’y a plus "H&M" à caserne de bonne et encore moins de "Go sport" à Comboire. Vous devez gagner samedi pour nous faire oublier toute cette merde ! Faut il que je prenne mon accent dauphinois pour vous dire combien j’aime notre rugby à la montagnarde, un jeu rugueux, neigeux, boueux, belledonnisant. Ici, on pratique un rugby céleste car nos montagnes nous rapprochent des astres. Alors évitons le, le désastre !

Nous c'est Grenoble : Solidarité, passion, exemplarité !

Ici c’est la terre de Stendhal qui disait de Grenoble, au bout de chaque rue une montagne, un rugbyman et un tacos de Lyon. Il faut gagner. On veut vous revoir en slip sur les réseaux sociaux bordel ! On a peut être pas gagné de titre depuis 1954 mais personne n’a réussi une telle remontada comme nous !

La descente de 2005 - 2006 nous a fait du mal mais elle ne nous a pas achevé ! La fédérale 1 nous a appris à retrouver nos valeurs et notre humilité. Jouer sur des champs de patates nous a permis de trouver la force mais aussi des truffes !

Match le dimanche, pas de supporters, ta mère à la table de marque, tu crains les jeunes ailiers adverses comme le 3quart de 55 ans venu avec ses 5 enfants, un pack de bière en guise de sac de sport et sa femme sur la touche qui crie fort : "Chopes les lui, ses noix au grenoblois".

Alors battez vous avec ça dans la tête !

On revient de loin et depuis on remonte la pente, car les sommets on les connaît. Ok, notre centre d'entraînement c’est comme le cirque "Pinder", un chapiteau, des tapis d’herbe au milieu de la bodega mais pas de clown chez nous ! On fait avec ce qu’on a et regardez nos résultats, on était en finale. N’est pas Grenoblois qui veut, seuls ceux qui croient au DAHU pensent qu’on peut gagner des titres en claquant des doigts. Le travail et l’humilité paient toujours, alors peuple français préparez vous car c’est le grand retour du FCG !

Et pour ça faut gagner samedi, sinon lundi prochain je vais passer pour un con sur les réseaux sociaux... Et je serai au stade des alpes…seulement si quelqu’un m’offre deux places car je viens de payer ma facture GEG, je suis à deux doigts d’habiter à Séchilienne !

Fierté et honneur !

www.mickael-bieche.com

insta : https://www.instagram.com/mickael_bieche/