Alex Jaffray, Thomas VDB, Laurent Baffie... on connaît la programmation des Fous Rires de Bordeaux 2023 !

Depuis 2017, le festival les Fous Rires de Bordeaux, en partenariat avec France Bleu Gironde, réunit les humoristes incontournables du moment et déniche aussi des pépites pour des découvertes qui valent le détour. Bonne nouvelle : la 7ème édition de ce rendez-vous est prévue du 18 au 25 mars 2023 dans différents lieux de Bordeaux et sa métropole. Et cette année encore, le programme est alléchant !

Alex Jaffray et Chef & the gang en ouverture des Fous Rires de Bordeaux 2023

Le chef Philippe Etchebest en ouverture des Fous Rires de Bordeaux avec son groupe Chef & the gang - J. Dupeyron

Après Blanche Gardin, Baptiste Lecaplain, Christelle Chollet ou encore Julie Ferry et bien d’autres, qui sont les artistes annoncés de la 7ème édition des Fous Rires de Bordeaux ? L’affiche est belle. Avec 40 spectacles et 60 artistes programmés, ce millésime se savoure dès l’ouverture avec une bande de copains déjantés et amateurs de musique qui s’invite sur la scène du Théâtre Fémina à Bordeaux. C’est bien le groupe Chef & the gang mené par Philippe Etchebest, le plus toqué des musiciens, qui ouvrira ces Fous Rires le samedi 18 mars 2023. Avec Alex Jaffray, spécialiste musique de France Bleu et France TV, le ton est donné !

8 jours, 40 spectacles, 60 artistes

A partir du samedi 18 mars et pendant 8 jours, le public girondin va se régaler avec les spectacles d’humoristes connus et reconnus comme Marc-Antoine Le Bret, Laurent Baffie, Sophia Aram, mais aussi Florent Peyre, Thomas VDB… Les jeudi et vendredi soirs, les Tremplins seront l’occasion de découvrir des pépites et futurs grands noms de l’humour. Mais les Fous Rires de Bordeaux, c’est aussi l’occasion de voir des artistes en rodage et de découvrir leur nouveau spectacle en avant-première : Bun Hay Mean se prêtera à l’exercice après le succès de son deuxième spectacle “le monde appartient à ceux qui le fabriquent”, tout comme l’humoriste lillois, entendu notamment sur France Inter, Aymeric Lompret.

L'humoriste Sophia Aram est de retour pour les Fous Rires de Bordeaux - Benoit Cambillard

Laurent Baffie fait partie des 60 artistes présents pour les Fous Rires de Bordeaux du 18 au 25 mars 2023 - Patrick Caste

Marc Antoine Le Bret pour les Fous Rires de Bordeaux - Fous Rires de Bordeaux

Du beau monde annoncé pour la 7ème édition des Fous Rires de Bordeaux du 18 au 25 mars 2023

La billetterie des Fous Rires de Bordeaux est déjà ouverte

Pour vous laisser embarquer dans l’univers des humoristes de ces Fous Rires de Bordeaux, pas une minute à perdre. La billetterie est déjà ouverte. Un pass festival 4 spectacles est disponible à 80€, les spectacles à l’unité sont proposés entre 15 à 36€.