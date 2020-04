Des internautes confinés rejouent la salle du trésor de Fort Boyard

Rejouer Fort Boyard tout en étant en confinement, c’est possible, c’est même en train de devenir une tendance sur les réseaux sociaux, comme l’indique, sur son site, le Huffington Post. Via la plateforme de partage de vidéos Tik Tok et via Instagram, plusieurs internautes ont décidé de rejouer, depuis chez eux, la scène culte de l'émission : la salle du trésor. Cette étape où les candidats doivent récupérer un maximum de pièces et les ramener à l’intérieur avant que la grille de fer ne s’abaisse et que les tigres ne sortent de leur cage.

En version confinement, le principe est le même que dans l’émission sauf que ce ne sont pas des pièces qu’il faut ramener à l’intérieur de chez soi mais des produits de première nécessité, du papier toilette, des pâtes, tout ce que vous avez chez vous, comme le fait cet internaute. Pour la grille de fer, votre volet électrique fera très bien l’affaire. Il suffit de l’actionner et le défi peut commencer. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, les fidèles de l'émission ne troquent pas les pièces pour les paquets de pâtes.

Dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, les internautes ne manquent pas d’imagination ni de prise de risque. Certains parviennent à se glisser dans leur cuisine, in extremis, avant la fermeture des volets électriques, d’autres finissent l’épreuve en cascade au milieu du salon. Le tout étant filmé et diffusé pour que ce soit plus marrant.

Petit bémol, il faut avoir un jardin ou un balcon et surtout un volet électrique, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Un petit conseil, pour ceux qui souhaiteraient relever ce défi, ne le faites pas seul chez vous, vous pourriez rester enfermé sur votre balcon.