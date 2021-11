JEU - Gagnez vos places pour la comédie "J'ai envie de toi" au Zénith de Pau

Le dimanche 28 novembre, à 16h, vous pourrez voir la comédie "J'ai envie de toi", une après-midi de rires garantis. Qui ne s’est jamais trompé de destinataire en envoyant un texto ? C’est à Guillaume que ça arrive. Il souhaite envoyer le sms « J’ai envie de toi » à sa nouvelle conquête, le message est envoyé par erreur à son ex, qui décide de s’inviter chez lui. Tout dérape lorsque le voisin débarque dans le salon, après avoir abattu la cloison qui sépare les deux appartements. Erreur d’adresse, quiproquos, coups de sonnettes intempestifs, incompréhensions et maladresses, sans oublier l’indispensable placard… Sébastien Castro, le comédien et auteur de la pièce, nous plonge dans un vrai tourbillon de situations improbables.

Gagnez vos places pour la comédie "J'ai envie de toi"

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

La comédie "J'ai envie de toi" est à voir au Zénith de Pau dimanche 28 novembre, à 16h. Réservez aussi vos places ici

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix