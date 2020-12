Eric Antoine a passé son enfance "accroché à la montagne"

Dans notre nouveau rendez-vous, "Places (à)", Éric Antoine évoque ses plus beaux souvenirs d’enfance à Chamonix et son premier baiser parisien plein de… rebondissements.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée.

Né dans le Val d’Oise, l’humoriste et magicien Eric Antoine a grandi à Montmorency puis à Enghien-Les-Bains, mais n’en est pas moins un enfant des sommets enneigés. "Je passais du 95 au 74", indique l’humoriste que les meilleurs souvenirs d’enfance ramènent à Chamonix.

Chamonix : le paradis au-dessus des nuages

Il faut dire qu’entre un grand-père chasseur alpin, une cousine monitrice de ski et une mère qui a fait les Jeux Olympiques avec l’équipe de ski italienne, il a passé ses jeunes années "accroché à la montagne". La voix pleine d’émotion et de magie, il décrit cet enchantement de passer au-dessus des nuages : "C’est une sensation de paradis. Tu fais partie de ces privilégiés qui ont la tête au-dessus des nuages et c’est extrêmement poétique".



Il n’y a pas de panorama français qui me fasse autant vibrer que celui de Chamonix

Un petit détour par la Bretagne

Sans grande surprise ce sont donc les terres les plus "magiques" de notre territoire qu’Eric Antoine semble apprécier. La Bretagne, en particulier le Finistère, provoque également chez lui des sentiments assez puissants : "C’est un lieu tellurique où la force du sol te recharge", explique-t-il.

Un premier baiser pas très magique

Aujourd’hui, c’est entre Paris où il travaille beaucoup et Aix-en-Provence où vivent ses deux enfants, qu’il partage son temps. Il connaît d’ailleurs la capitale comme sa poche depuis l’époque où il officiait en tant qu’animateur dans les fêtes et autres goûters d’anniversaire. Un peu plus tôt, c’est aussi dans la ville lumière qu’il a connu ses premiers émois amoureux, au Gaumont Opéra plus précisément. Pas de chance pour notre prestidigitateur : sa copine ayant le hoquet, le moment s’est avéré pleins de rebondissements. Et par un drôle de tour de passe-passe, nous raconte-t-il, "ma langue est tombée sur un menton".



Connectez-vous avec Eric Antoine pour son premier show digital

Vous en savez désormais un peu plus sur Eric Antoine mais si vous souhaitez vous connecter davantage avec lui, vous pouvez suivre son spectacle "Connexions" grâce à l’application Zoom. L’humoriste donnera 19 représentations exceptionnelles du 12 au 27 décembre à 16h et 20h. Les spectateurs pourront même interagir au fur et à mesure des sketches et des tours.

