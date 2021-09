France Bleu part à la recherche de nouveaux talents de l'humour chaque soir entre 20h30 et 21h avec David Lantin ! A la clé ? Votre spectacle sur une scène emblématique de Paris !

Et si vous étiez le nouveau talent de l'humour ?

Chaque soir, entre 20h30 et 21h, France Bleu vous présente les nouveaux talents de la scène humoristique ! Recommandés ou non par des artistes confirmés, chaque semaine nous mettons en lumière des humoristes émergeants des quatre coins de la France. Tout au long de l'année, les auditeurs vont pouvoir influencer un jury de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu qui déterminera qui est le nouveau talent de l'humour !

A la clé pour l'élu ? La chance de pouvoir présenter son spectacle sur l'une des plus mythiques scène parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux talents France Bleu.

Et si c'était vous ?

Vous pensez être ce nouveau talent ? Alors faites-vous connaître ! Envoyez-nous votre candidature par mail avec :

Une photo libre de droits en format paysage

4 à 5 extraits vidéo ou sonore de vos sketchs d'au moins 45 secondes

Une biographie

Vos coordonnées

Attention, les candidatures ne répondant pas à ces critères essentiels pour la fabrication de notre émission ne seront pas examinées.

La nouvelle scène de l'humour vous offre une chance unique de vous faire connaître, alors, n'hésitez pas ! Inscrivez-vous !