Et si vous rencontriez le Père Noël en Bourgogne-Franche-Comté

Il est dijonnais et c'est un vrai père Noël ! Donato Mastrorillo endosse chaque année le rôle de la star des fin d’année, la seule à pouvoir faire autant briller les yeux de nos petites têtes blondes. Il nous raconte sa vie de Père Noël

Dijon, France

A 87 ans, il a tout du Père Noël avec sa barbe blanche et ses vrais cheveux blancs. Depuis plus de 25 ans maintenant, il enfile chaque année son habit rouge pour proposer une expérience inoubliable aux petits comme aux grands, et partir à leur rencontre dans les rues, les centres commerciaux, les arbres de Noël d’entreprises, etc.

Chaque année, il se rend au mois de juillet, à la convention internationale des Pères Noël à Copenhague au Danemark. Pas moins de 150 Pères Noël venus du monde entier se retrouvent pour échanger sur Noël et ses coutumes.

