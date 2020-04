On parle beaucoup des fake news et de comment vérifier que les infos que vous lisez sur la toile sont vraies ou fausses, mais on parle assez peu de tous ces enfants qui découvrent au bout de 17 jours de confinement que leurs mamans sont fake aussi.

Geraldine Mayr vous en avez fait les frais ?

Difficile de rester une princesse en confinement Copier

Ça a commencé un matin, assez sournoisement, on fils me regarde et me dit : « En fait tu es petite, Maman. » Bah oui habituellement il me voit juchée sur des talons de 6 centimètres, Et là, en chaussons, je fais beaucoup moins grande. J'ai trouvé ça, sur le moment, assez mignon. Beaucoup moins au 5e jour de confinement quand il m'a dit « Maman j'avais jamais remarqué que tu avais les fesses plates... » Bah oui, là aussi, habituellement j'ai la fesse galbé dans un jean push-up, en jogging j'ai moins la classe. 7e jour de confinement : « Maman je croyais que seuls les hommes avaient du poil sous les bras. » Oui ça aussi, jusqu'au confinement je lui avais épargnée la pilosité de Wonder-Maman.

12e jour de confinement : « Maman, C'est parce que L'oréal fait maintenant du gel hydroalcoolique que tu n'as plus ta crème qui rend belle ? » La crème qui me rend belle, c'est mon fond de teint, grâce auquel je lui ai toujours caché les petites imperfections de mon visage. Jusqu’à ce jour où, alors que je faisais cuire ses coquillettes, il me dit « Maman sur ta joue ça fait comme moi le matin quand j'ai la trace de l'oreiller. »

Au 14e jour de confinement, ma chère et tendre progéniture a découvert autre chose : que mes lèvres n’étaient pas naturellement rouge cerise. Je vous épargne le couplet sur la repousse de mes sourcils, il appelle ça les poils de mes yeux. Là aussi, le pauvre chéri il découvre que les sourcils impeccables de super maman, c'est du fake. Et bien sûr que l'enfant prodige a découvert le poteau rose. Quant à mes cheveux, pas plus tard que ce matin, il m'a dit : « Il va avoir du boulot Fred » (Fred c'est mon coiffeur). Et pourquoi Fred il va avoir du boulot mon chéri ? « Bah parce que tu ressembles de plus en plus a Daddy ! » Daddy c'est ma mère, elle a 70 ans et que des cheveux blancs. Et il a rajouté le regard triste « donc en fait tu n'es pas vraiment blonde comme moi Maman... »

De ce confinement, mon fils se souviendra que sa mère est un fake, que sa chère et tendre Maman vieillit et que l'heure qu'elle passe dans la salle de bain tous les matins avant qu'il ne se réveille, c'est pour lui cacher tout ça.

Pour toutes les mamans de France Bleu, restez chez vous mais continuez de prendre soin de vous pour que vos enfants continuent de vous voir comme des princesses.