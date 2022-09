Festival « Blagues à part », assistez aux auditions du tremplin de l'humour

Première édition du festival « Blagues à part » du 07 au 09 octobre à Joué lès Tours, et si l’on en parle en ce mois de septembre, c’est que ce samedi 10 le festival lance un tremplin de l'humour à l’espace Malraux !

10 jeunes talents face à un jury de professionnels, les 4 lauréats désignés à la fin de cette soirée se produiront sur la scène du cabaret pour animer les trois soirées du festival du 7 au 9 octobre. Pour faire partie du public il faut impérativement réserver, bonne nouvelle c'est gratuit!

Blague à part

En ouverture le vendredi 07 octobre François-Xavier Demaison et son nouveau spectacle « Di(x) Vin(s) » à rire sans modération, samedi 08 Verino et son troisième spectacle « focus » et dimanche 09 Alex Vizorek avec « ad vitam » ou comment la mort devient une ode (drôle) à la vie. Sans oublier la ligue d’improvisation de Touraine et le cabaret découverte.

La première édition du festival « Blagues à part » du 07 au 09 octobre à l'espace Malraux de Joué lès Tours et les auditions public du tremplin de l'humour ce samedi 10 septembre, un coup de cœur France bleu Touraine.