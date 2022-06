France Bleu Bourgogne Social Club à la Banane de Dijon

La Banane c'est une association, un collectif d'humoristes amateurs ou confirmés, des talents établis ou naissants, c'est surtout beaucoup d'humour, de 14ème degré et de générosité ! A la Banane de Dijon, on rit, on écrit, on fait des scènes ouvertes et des vidéos. Alors, on fait connaissance ?

Comment est née l'asso La Banane de Dijon ?

Sélim Béloufa et Antoine Cordier, les 2 co-fondateurs de la Banane © Radio France - Caroline PAUL

Trésorier bénévole et humoriste amateur, c'est compatible !

Basile Boussard, trésorier de l'asso et humoriste amateur © Radio France - Caroline PAUL

"C'est l'histoire d'un mec"... Un humoriste amateur devenu pro

Arnaud Clément allias Carlos Flinnroï © Radio France - Caroline PAUL

Et comment se passent les débuts d'une carrière ?

Marion Acacio et Jeffrey Feroul, 2 nouveaux humoristes coachés par la Banane de Dijon © Radio France - Caroline PAUL

Des spectacles ? Des soirées ? Des projets ? La Banane ne manque pas d'idées !

PROCHAINEMENT : Le jeudi 30 juin prochain à 20h30, place à la Finale "Par Applaudissements" - Plateau d'humour organisé par le Collectif la Banane au Darcy Comédie de Dijon ! - 4 humoristes, 1 trophée et votre choix ! Par applaudissements, c'est la découverte de 4 humoristes à travers un extrait de leurs spectacles. Ils viennent de toute la France, avec chacun leur style et leur univers, mais partagent le même but : vous faire rire, plus que les 3 autres ! Oui, à la fin du spectacle, c'est vous qui choisirez qui était le ou la meilleure de la soirée ! + d'infos : bananedijon@gmail.com / Darcy Comédie - 10 Rue Devosge à Dijon - 03 80 43 68 10

Au fait, pourquoi "la banane" ?

A - Parce que la peau de banane qui fait glisser un passant, ça fait toujours rire

B - Parce qu'à Dijon il y a autant de plants de moutarde que de plants de bananes

C - Parce que "avoir la banane" ça fait plaisir

D - Obi Wan Kenobi