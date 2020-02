France Bleu Lorraine est au Festival de l'Humour à Montigny lès Metz du 12 au 15 mars

Comme tous les ans, un casting impressionnant !

Sophia ARAM avec "à nos amours" le 12 mars

Après un premier spectacle sur l’école, un second sur les religions et un troisième sur la montée des extrêmes, Sophia poursuit son observation de la société en revisitant nos préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour.

TOIZEMOI avec "parents modèles" le 13 mars

Pablo MIRA dit des choses contre l'argent" le 13 mars.

Le saviez-vous ? Selon ses propre mots pablo MIRA "est très beau". Il est sur scène, c'est déjà bien... il dit ce qu'il pense, c'est déjà moins bien...

Olivia MOORE avec "Egoïste" le 14 mars

« J’ai vécu avec un homme, je me suis mariée, j’ai fait des enfants.

Honnêtement, c’est très surfait. Quand je dis « je t’aime » à mon mari, il me répond « merci ». Mes enfants me sourient essentiellement pour que je continue à les nourrir. Et ma mère me considère comme un organe à elle, mais qui vivrait en dehors de son corps. Et c’est moi qu’on traite d’égoïste. »

"la revue de presse" de Christophe ALEVEQUE le 14 mars

Est-il encore nécessaire de le présenter...

L’inénarrable Marianne JAMES est "Tatie Jambon" le 15 mars

Extravagante et pétillante, Marianne James alias Tatie Jambon, embarque les enfants pour leur première rêve-party ! Bossa, samba, pop, électro... un concert familial, rock’n’roll et généreux, comme Tatie Jambon ! Un concert magique et exceptionnel pour tous à ne pas manquer.

Des spectacles variés, hauts en couleurs et parfois déjantés avec pour seul point commun l'humour !!

Le 23ème festival de l'humour de Montigny lès Metz

