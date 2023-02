France Bleu Périgord vous offre 2 places pour 2 spectacles lors du Festival "Les fous rires de Bordeaux" 2023

En ces temps de crise, rien de mieux qu’un peu d’humour pour nous remettre de bonne humeur. Votre remède ?

La 7ème édition du festival « les Fous Rires de Bordeaux » qui se déroule du 18 au 25 mars 2023 à Bordeaux et sa métropole. Pendant 8 jours, 60 humoristes et 40 spectacles vous attendent.

En ouverture, le groupe Chef & the gang mené par Philippe Etchebest et Alex Jaffray s’invite sur la scène du Théâtre Fémina à Bordeaux.

D’autres spectacles d’humoristes comme Marc-Antoine Le Bret, Sophia Aram, mais aussi Florent Peyre, Thomas VDB et des artistes à découvrir comme Bun Hay Mean et en clôture de ce festival humoristique Aymeric Lompret de France Inter.

Laurent Baffie réputé pour son sens de la répartie, son impertinence et son humour grinçant sera mardi 21 mars 2023 au Théâtre Fémina de Bordeaux . Dans un cadre feutré, une proximité entre le public et les artistes, le tout réuni dans le plus italien des théâtres français, Laurent Baffie « se pose des questions » objet de son dernier spectacle. Il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes. Avec une interactivité avec le public vous découvrirez un spectacle drôle et dépouillé.

Laurent Baffie © Maxppp - PHOTOPQR LE PARISIEN

INNO JP , ancien journaliste auto-proclamé décide en 2016 de faire de la scène son métier. Il est au théâtre Molière de Bordeaux le mercredi 22 mars 2023 . Son spectacle « la vie quoi » parle de son enfance au Rwanda, de son passage en Belgique et au Canada. Anecdotes et humour sont au rendez-vous.

INNO JP © Maxppp - Jean-Marc Quinet

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord.

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute.

La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Le meilleur score du jour est récompensé par un cadeau de la nouvelle collection France Bleu Périgord.

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !