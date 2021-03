France Bleu Picardie soutient "Le Préô" de St Riquier

Si le public ne peut plus aller au théâtre, c'est le théâttre qui vient jusqu'au public ! Depuis plusieurs mois, "Le Préô", café théâtre installé à St Riquier, près d'Abbeville, est fermé. En coulisses, évidemment, ça prépare le moment tant attendu de la réouverture. En attendant, France Bleu Picardie a offert une carte blanche à l'équipe du "Préô" pour donner la parole aux artistes qui y ont joué et/ou qui devaient s'y produire cette année.

10 artistes en direct pendant 2 heures !

Le vendredi 19 Février, entre 16h et 18h, France Bleu Picardie était 100% solidaire avec "Le Préô" de St Riquier. L'occasion d'entendre Jean-Christophe Parquier, co-directeur, aux côtés de Fabien Le Cloirec et d'une panoplie d'humoristes et de comédiens : Willy Rovelli, Guillaume Meurice, Les Jumeaux, Marianne Sergent, Alexandre Pesle, Kamini, Zize, Régis Mailhot, ...

Réécouter l'émission !

2h de rire, de sourire, de bonne humeur et d'envie : celle de remonter sur scène le plus rapidement possible ! Et, en bonus : le bulletin météo du patron !