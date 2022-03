Gagnez vos places pour aller applaudir Charlotte Boisselier au Royal Comedy Club, ce vendredi 18 mars !

Le Royal Comedy Club accueillera, vendredi 18 mars, l'humoriste Charlotte Boisselier, pour un spectacle qui s'annonce explosif. Une jeune humoriste prometteuse et drôle. Et bien évidemment, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places, cette semaine !

Depuis son ouverture, le Royal Comedy Club n'a de cesse de présenter les spectacles de nombreux artistes, qu'ils soient expérimentés et reconnus (Anne Roumanoff, Willy Rovelli, Arnaud Demanche) ou qu'ils le soient moins (Karine Dubernet, José Cruz).

Charlotte Boisselier, si elle fait clairement toujours partie du second groupe, est tellement prometteuse que sa carrière devrait rapidement s'envoler.

Pleine de promesses

Cette jeune humoriste originaire de Haute-Savoie a intégré l'école du One Man Show en 2014, avant de présenter son premier spectacle deux ans plus tard. Son humour décalé, sa bienveillance et sa manière d'utiliser une galerie de personnages atypiques ont permis à l'humoriste d'être rapidement repérée par la géniale humoriste Élodie Poux.

Ensemble, elles ont écrit un nouveau spectacle, encore plus audacieux et drôle que le précédent. Charlotte Boisselier ne fait rien comme tout le monde et joue avec son physique androgyne pour déjouer les codes du spectacle et de l'humour.

L'humoriste Charlotte Boisselier se produira ce vendredi 18 mars, au Royal Comedy Club - © Kalmia Productions

Là où nombre d'humoristes tentent la vulgarité et le visuel grossier pour se démarquer, Charlotte Boisselier met en avant son sens du rythme, ses textes finement écrits et son humour décalé. Cela fait du bien, et on vous propose de découvrir cette humoriste avec son spectacle Immature au Royal Comedy Club, à Reims, ce vendredi 18 mars à partir de 20h.

Comment tenter votre chance ?

Rien de plus simple ! Pour jouer, contactez-nous au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès que les places sont mises en jeu !

Pour rigoler, c'est au Royal Comedy Club, ce vendredi 18 mars, que ça se passe !