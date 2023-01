Gagnez vos places pour assister au spectacle de Charles Nouveau au Royal Comedy Club

Après une carrière de dessinateur visiblement écourtée pour le plus grand bonheur des gens prudes, Charles Nouveau a décidé de s'orienter vers l'humour afin d'y trouver un revenu stable et l'estime de ses parents. Et, comme le dit si bien le texte de présentation de son spectacle, l'humoriste a au moins trouvé un emploi stable.

Humoriste helvète passé par l'Olympia et le Jamel Comedy Club, Charles Nouveau n'est pas un inconnu du grand public et chacun de ses spectacles est l'occasion, pour lui, de montrer qu'il n'est "jamais content".

Le vendredi 10 février, l'humoriste se produira donc pour jouer son spectacle Joie de vivre au Royal Comedy Club dès 20 heures. Un spectacle plutôt entraînant, qui parle de "joie", de "vivre", ainsi que de leurs contraintes, mais jamais du "de". Étrange... mais logique pour cet artiste aussi cynique qu'atypique.

