Gagnez vos places pour assister au spectacle de Gérémy Crédeville, le 29 avril au K : rires garantis !

Humoriste, chroniqueur radio, chanteur, improvisateur et même comédien de pub, Gérémy Crédeville s'impose comme un véritable touche-à-tout artistique. Il vient ce vendredi 29 avril au K, à Tinqueux et, pour l'occasion, vous pouvez gagner vos places en écoutant notre antenne !

Rares sont les artistes possédant autant de casquettes différentes (humoriste, chroniqueur radio, chanteur, comédien...) qui peuvent se targuer d'être réellement bons dans tout ce qu'ils entreprennent ! Gérémy Crédeville est de ceux-là !

Les Champardennais ont donc de la chance, en cette fin de mois d'avril, car ils ont l'occasion unique de gagner les ultimes places pour assister au spectacle de cet artiste exceptionnel, ce vendredi au K !

Un artiste complet

Né à Lille à la fin des années 80, Gérémy Crédeville s'est rapidement fait remarquer, participant ainsi à de nombreuses émissions telles que Fort Boyard, On n'demande qu'à en rire, le Jamel Comedy Club... Il est aussi dans l'émission de Nagui sur France Inter depuis quelque temps. Son spectacle Parfait et Modeste lui a permis d'acquérir une jolie notoriété et, surtout, le respect de ses pairs. Il a également tourné dans Dix pour cent et Joyeuse retraite !, aux côtés de Michèle Laroque, Thierry Lhermitte et Nicole Ferroni, une autre humoriste œuvrant, elle aussi, sur les ondes de France Inter.

Géréy Crédeville vient présenter son spectacle, ce vendredi 29 avril dès 20h30 au K de Tinqueux, salle de spectacles locale incontournable, et on vous offre vos places, évidemment.

Comment assister au spectacle ?

Pour gagner vos places, il vous suffit d'écouter France Bleu Champagne-Ardenne toute la semaine et de composer le 03.26.48.200 (prix d'un appel local) dès lors qu'un animateur le demande.

Bonne chance et surtout... bon spectacle !