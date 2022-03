Gagnez vos places pour Benjy Dotti, qui se produira dimanche 3 avril au Royal Comedy Club de Reims !

Le Late Show à l'américaine est une forme de spectacle très particulière et très connue aux USA. Bien plus qu'en France. Mais Benjy Dotti compte bel et bien changer ça, grâce à son spectacle qu'il présentera ce dimanche 3 avril au Royal Comedy Club de Reims.

Émissions incontournables pour le show-business aux USA, les Late shows sont très appréciées du public qui peut ainsi découvrir les stars sous un autre jour.

Une spécificité américaine

Parmi les plus connus, citons The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live! ou encore The Late Show with Stephen Colbert. L'entertainment (mélange d'info et de divertissement) à son paroxysme.

Tous les grands noms du cinéma, des séries, de la musique, de la mode, du sport et de la tech y ont fait une apparition à un moment donné de leur carrière, de Matt Damon à Hugh Grant, en passant par Kristen Bell ou Madonna.

Une adaptation française

Et l'humoriste Benjy Dotti a donc imaginé The Late Comic Show, son propre Late Show, avec son humour bien à lui et un rythme plutôt bien trouvé Les habitués des émissions d'entertainment ne seront pas déçus et les néophytes, pas perdus.

Déniché par le regretté Ticky Holgado (Meilleur espoir féminin, la Cité des enfants perdus) puis parrainé par Jean-Marie Bigard, Benjy Dotti est maintes fois apparu à la télévision, avant de peaufiner ce spectacle.

Tout le monde ressortira heureux d'avoir pu découvrir un artiste méconnu mais courageux, porteur d'un spectacle atypique. Un spectacle que l'humoriste décrit donc comme un Late Show à l'américaine, mais sans les américains mais sans le budget. C'est simple, mais ça marche.

