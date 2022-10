Gagnez vos places pour la comédie "LA FILLE DU PUISATIER" au Casino Municipal de Beaucaire

Adaptation et mise en scène de l’œuvre de Marcel PAGNOL par Jean-Claude BAUDRACCO

La Compagnie Baudracco, créée en 1997 par Jean-Claude Baudracco, comédien et metteur en scène, débute avec des spectacles de cabaret durant 5 ans, comprenant notamment des extraits des pièces Cigalon et Marius de Marcel Pagnol.

Jean-Claude Baudracco a adapté l’œuvre de Marcel Pagnol pour la première fois au théâtre en 2010. Après les succès de Marius, Fanny, César et La femme du boulanger, depuis plusieurs saisons, aux six coins de l’hexagone, le metteur en scène et ses talentueux comédiens – véritables gardiens du temple du répertoire méridional – jouent cet autre chef d’œuvre de Marcel Pagnol : « La fille du puisatier ». Un drame poignant dans une fresque provençale d’où ressortent situations et personnages hauts en couleur.

En 1939, à l’aube de la seconde Guerre Mondiale, Patricia, la fille du puisatier, Pascal Amoretti, se retrouve enceinte de Jacques Mazel, un jeune aviateur, fils unique d’une famille de commerçants aisés. Or, celui-ci est mobilisé. Les différences sociales étant très marquées à l’époque, ses parents refusent de reconnaître l’enfant. Chez les gens du peuple d’alors, avoir un enfant sans père était un grand malheur. Amoretti est contraint de chasser sa fille de la maison familiale. Peu après, Jacques Mazel est porté disparu, son avion s’étant écrasé, en flammes derrière les lignes allemandes... ...un drame poignant, dans une fresque provençale, d’où ressortent situations et personnages hauts en couleurs...

"La fille du Puisatier" au Casino Municipal de Beaucaire le samedi 22 octobre à 20h30.

