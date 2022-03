Gagnez vos places pour le spectacle d'Anne Roumanoff à l'Atmosphère de Rethel !

L'humoriste Anne Roumanoff, spécialisée dans l'humour acerbe et mordant, sera dans la région en fin de semaine. Plus précisément le dimanche 6 mars, dans les Ardennes, à l'Atmosphère de Rethel. Et France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places !

Anne Roumanoff est une humoriste qui, depuis la fin des années 80, multiplie les projets, que ce soit des sketchs en télé ou en radio, ses one-woman shows sur scène, des publicités ou encore le cinéma.

Son humour, souvent grinçant, tacle la société, qu'elle soit d'hier ou d'aujourd'hui. La place de la femme et notamment la sienne, occupe une part non négligeable de ses spectacles.

Avec son dernier spectacle, intitulé Tout va bien, qu'elle va jouer ce dimanche 6 mars à l'Atmosphère de Rethel, Anne Roumanoff montre qu'elle n'a rien à envier à la nouvelle scène de l'humour. Le spectacle se moque et détourne les réseaux sociaux, le politiquement correct, les sites de rencontres ou encore les femmes divorcées !

Finalement, on ne sait pas si "tout va vraiment bien" pour Anne Roumanoff, d'après le titre de son spectacle, mais une chose est certaine : après avoir assisté à un spectacle d'Anne Roumanoff, on se sent vraiment bien ! Anne Roumanoff possède une écriture cinglante et rythmée, en plus d'une maturité de jeu que beaucoup d'humoristes lui envient probablement.

Vous voulez découvrir le spectacle d'Anne Roumanoff ? Jouez toute cette semaine à Côté Jeu, entre 11h et midi, pour tenter votre chance. Un seul numéro pour cela, le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) ! Vous pourrez ainsi tenter de découvrir le spectacle d'une femme libre, pétillante, drôle et intelligente. Incontournable.

Bonne chance !