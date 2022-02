Gagnez vos places pour le spectacle d'Arnaud Tsamère de ce vendredi 4 février, au K

De solides pros de l'humour se sont récemment succédé en janvier au K et il est donc logique qu'en février, il en soit de même. Et ça continue très fort en février avec Arnaud Tsamère, humoriste multirécompensé, qui se produira donc ce vendredi au K et on vous offre bien sûr des places !