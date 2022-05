Gagnez vos places pour le spectacle d'Olivia Moore, ce jeudi 19 mai au Royal Comedy Club !

Cela fait tout juste 11 ans qu'Olivia Moore a quitté le monde du travail "classique" pour basculer dans le petit monde des humoristes.

Fine observatrice du monde qu'il l'entourait alors, elle est parvenue à retourner la situation en alimentant son spectacle avec les travers de son époque.

En plus de son spectacle Mère indigne, énorme succès critique comme public, Olivia Moore a pris la plume pour coucher sur le papier ses idées les plus folles et son - désormais légendaire - talent pour la punchline dans les livres Sois mère et tais-toi et Culpafuck !.

C'est grâce à son spectacle Égoïste que sa notoriété atteint enfin des sommets, dès 2018 : un spectacle aussi poignant que tordant, mais au titre trompeur, car Olivia Moore semble bien éloignée de l'égoïsme.

Olivia Moore viendra présenter son spectacle Égoïste, dans une version remaniée, au Royal Comedy Club, ce jeudi 19 mai ! - © Julien Benhamou

Depuis la pandémie, elle présente une nouvelle version, en stand-up, de son spectacle culte : séduction, couple, enfants, sexe : autant de sujets piquants et parfois gênants dont Olivia Moore s'empare pour notre plus grand... plaisir !

Vous ne verrez plus jamais votre relation avec vos parents ou vos enfants du même œil ! Finalement, le spectacle Égoïste porte peut-être bien son nom...

