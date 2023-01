Gagnez vos places pour le spectacle de Charlie et Styl'O à l'occasion de la Saint-Valentin

Charlie et Styl'O sont un duo d'humoristes qui, après une carrière sur l'antenne de France Bleu, ont joué leur spectacle pour la toute première fois à Reims, sur la scène du Royal Comedy Club, en 2022. Le succès, immédiat, a permis au duo de partir serein en tournée avec leur parodie musicale La La Mour.

ⓘ Publicité

Après des dates à Saint-Riquier, Besançon ou encore Graffenstaden, retour en terres rémoises pour le couple d'humoristes, le 14 février prochain. Un spectacle, le jour de la Saint-Valentin, pour le couple le plus drôle de France : hasard ou coïncidence ?

L'hymne à l'humour !

La plus romantique mais aussi et la plus drôle des soirées de Saint-Valentin, en compagnie de Charlie et Styl'O, aura lieu le 14 février à partir de 20 heures, et vous pouvez gagner vos places en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne.

Dans le cadre intimiste et cosy du Royal Comedy Club , Charlie (elle) et Styl'O (lui), couple à la ville comme sur scène et en vidéo , évoqueront, à coup de réparties cinglantes et de parodies brillantes, leurs moments de bonheur, leurs doutes, leur complicité et même... la jalousie. Le tout, en musique !

Jouez en téléphonant au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) pour tenter votre chance et gagner vos places !