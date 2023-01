Gagnez vos places pour le spectacle de Gérémy Crédeville, le 2 février, au Kabaret le K !

Encore peu connu du grand public il y a quelques années, Gérémy Crédeville est parvenu rapidement à se hisser au niveau des plus grands humoristes actuels.

ⓘ Publicité

Ses expériences en tant que chroniqueur radio, comédien et chanteur lui ont donné de quoi nourrir celle d'humoriste. Son talent, sa prestance et sa voix de crooner ont bien vite séduit plus le public comme la critique...

Né à Lille à la fin des années 80, Gérémy Crédeville est vite devenu une tête "connue" des téléspectateurs via des émissions telles que Fort Boyard et On n'demande qu'à en rire. Son spectacle Parfait et Modeste lui a également permis d'acquérir le respect de ses pairs. En outre, il s'est lancé dans le cinéma et les séries tv avec de petits rôles dans dans Dix pour cent aux côtés de Camille Cottin et dans Joyeuse retraite ! aux côtés de Michèle Laroque et Thierry Lhermitte.

Gérémy Crédeville viendra jouer son nouveau spectacle intitulé Enfin, ce jeudi 2 février à partir de 20 heures, au Kabaret le K , à Tinqueux, et France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places !

Comment assister au spectacle ?

Pour gagner vos places, écoutez France Bleu Champagne-Ardenne toute la semaine et composez le 03.26.48.2000 (prix d'un appel local).

Bonne chance !