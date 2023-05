Gagnez vos places pour le spectacle de Philippe Lellouche au Royal Comedy Club

Philippe Lellouche jouera son one man show les 16 et 17 mai au Royal Comedy Club

Frère du comédien Gilles Lellouche, Philippe Lellouche a commencé en tant que journaliste, avant de rapidement bifurquer vers le métier de comédien et d'enchaîner les tournages : Michel Vaillant, Narco, Camping 2, Clem...

Suite à diverses expériences théâtrales, il se met ensuite à développer son one man show afin de partager avec un public son quotidien, sa vision de la vie mais aussi des choses plus importantes telles que l'arrête des slows !

Dans ce nouveau spectacle, Philippe Lellouche fait preuve de beaucoup de sincérité, d'humour et de bienveillance, et vous reçoit sur scène Comme à la maison. Un one man show très drôle qu'il vient jouer partout en France.

Mardi 16 et mercredi 17 mai, à partir de 20 heures, il sera donc au Royal Comedy Club, en plein cœur de Reims. Écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et appelez-nous au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) si vous voulez assister à ce one man show !