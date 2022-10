Guillermo Guiz le 15 octobre au Vinci à Tours

Il fait partie de ces humoristes qu'il fait aller voir sur la scène du Vinci à Tours, le 15 octobre prochain. C'est Guillermo Guiz pour son nouveau one man show "Au suivant".

Guillermo Guiz nous arrive tout droit d'Anderlecht en Belgique, il nous livre des récits absurdes qui font mouche auprès d'un public qui en redemande. Guillermo, aborde aussi le sujet de l'enfance et de la transmission et rend un hommage vibrant à son papa parti beaucoup trop tôt. Comment exister lorsqu'on a été élevé par ce père seul, dépendant de l'alccol, dans l'impossibilté de gérer la cuisson des œufs mollets, à la fois introverti et forte tête, féministe et misogyne, farouchement pro-palestinien et athée ?

A travers des punchline sur le sexe, la religion,l'enfance et l'intimité, Guillermo Guiz s'interroge. Le spectacle est drôle, sincère, juste et terriblement touchant.