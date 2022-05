Happy hour l'invité : Régis Mailhot

Celui qui tous les jours, avec Wendy Bouchard sur France Bleu à 13h50 nous propose son billet d'humeur dans "Allo Mailhot", Régis Mailhot vient à Toulouse le samedi 21 mai prochain à la Comédie de Toulouse pour interprêter la dernière de son spectacle : Les nouvelles pigeonnades.

La liberté d'expression c'est aussi pour les pigeons !

Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec son précédent spectacle. le sale gosse de l’humour revient avec de nouvelles pigeonnades.

Esprit libre, sans tabou, Mailhot persiste et signe.

Entre réquisitoire, sketchs et sa fameuse revue de presse hilarante, il renoue avec l’âge d’or des irrévérencieux à la plume brillante et acerbe.

Une véritable bouffée d'air frais au milieu du politiquement correct, à savourer sans modération, pour déconfiner les esprits !.

Régis Mailhot, de France Bleu nous présente son spectalce les nouvelles pigeonnades sur France Bleu Occitanie Copier

Réservez vos places pour la dernière dates des nouvelles pigeonnades, le spectacle de Régis Mailhot, à la Comédie de Toulouse ce samedi 21 mai à 21h.