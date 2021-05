Hélène Demé Elzévir dans « Pile Poil » à l’Inox à Bordeaux

Un one woman show sur les joies et les affres du célibat dans les temps modernes à voir à Bordeaux du 4 au 6 juin 2021 !

Originaire de Biarritz, Hélène Demé Elzévir a fait ses études de théâtre à Paris, en Allemagne et aux Etats-Unis, où elle fonde en 2003 le Théâtre Ouf ! (New York) et créé divers spectacles humoristiques et critiques de la société, dont "Bon Appétit!?" un spectacle bilingue sur les relations franco-américaines pour lequel elle fut nominée "Meilleure mise en scène" au Festival d'Hiver à Paris.

Pile-Poil

Affronter les affres du célibat n'est pas une "mince" affaire pour cette petite gourmande tiraillée entre d'incontrôlables vagues hormonales, les attentes bien définies de la société et la solitude de son petit cœur féministe en manque d'amour... Comment remédier au fléau du célibat et des années qui filent ? Dans Pile-Poil, une galerie de personnages viendront tour à tour offrir des solutions et des conseils pour lui permettre de rattraper le coche !

Et si l'amour était juste une question de timing ?

Un seul en scène dynamique dans lequel, les codes du théâtre, du mime et du cartoon se mélangent dans la peau d'une quinzaine de personnages venus nous dépeindre avec humour l'absurde condition des femmes (et des hommes) d'aujourd'hui... Avec Hélène Demé-Elzévir sur la scène de l’Inox, 11 & 13 rue Fernand Philippart à Bordeaux du vendredi 4 au dimanche 6 juin à 19h00, vous serez rentrés chez vous avant le couvre-feu ! Spectacle à partir de 13 ans.

Retrouvez Hélène Demé Elzévir en direct sur France Bleu Gironde, lundi 31 mai à 16h50 avec Nicolas Fauveau.