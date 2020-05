Humour : Creustel parodie "Manon des Sources"

Creustel, c'est le nom du duo de comédiens Marion Creusvaux et Julien Pestel, qui, depuis le début du confinement parodie des extraits courts de films cultes. Ces pastilles d'une minute n'étaient destinées au départ qu'à leurs proches mais le bouche-à-oreille a rendu le phénomène totalement viral et fait pleurer de rire près de 340 000 abonnés. Le thème d'inspiration de ce couple d'auteurs révélés par le Palmashow est ce qui nous unit tous depuis deux mois : le confinement et la crise liée au Covid-19.

France Bleu Provence partage avec vous la dernière vidéo en date : celle de "Manon des Sources" de Claude Berri avec Hippolyte Girardot et Emmanuelle Béart, tourné en Provence en 1986. Il est question dans cette version du 3 mai 2020 de l'annulation des festivals d'été avec un Bernard Olivier qui se demande "comment vendre toute sa beuh" et une Manon Cadoret qui a "la prairie en jachère".

Plus drôles encore, les précédentes vidéos comme la parodie de "Parasite"...

Celle du "Silence des Agneaux"

"Retour vers le futur"

"Rocky III"

"L'Exorciste"

"La Famille Adams"

"Erin Brockowich"

ou encore "La Couleur Pourpre"