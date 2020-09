HUMOUR - La galère des fournitures scolaires selon Héloïse Erignac

À chaque rentrée c'est la course aux fournitures scolaires. Mais doit-on respecter la liste au pied de la lettre ? Héloïse Erignac nous fait part de son expérience de maman dans "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission".

"Quand le maître vous demande cinq protèges-cahiers de couleurs rouge, jaune, bleu, vert et violet. Vous êtes obligée de faire cinq magasins pour trouver le violet. Et quand le prof d'arts plastiques vous demande trois pinceaux numéro 2, 6, 16, et que vous ne tombez que sur des lots 4, 8, 14... Prendrez-vous le risque que votre enfant soit dès le début de l'année mal vu, voire publiquement pris en contre exemple et humilié dans toute la classe ? Non, vous finissez dans un magasin d'arts plastiques, vous achetez trois pinceaux en poils de martre à 5 euros pièce qui serviront toute l'année à dessiner des bonhommes-patates."

Partagé entre l'envie de faire plaisir aux enfants, leur donner envie d'aimer l'école, faire naître leur conscience écologique ou tout simplement être efficace en achetant les produits disponibles et les moins chers. Voici le dilemme auquel sont confrontés les parents à chaque rentrée !

Petite, j'adorais faire les courses de fournitures scolaires. Du coup, je ne me suis pas méfiée quand j'ai fait celles de ma fille pour la première fois !

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

