HUMOUR - Les ados sont-ils des menteurs ? par Murielle Giordan

Petits mensonges du quotidien sur leurs notes, leurs agendas ou pour voir en cachette leurs copines, nos ados n'en font-ils qu'à leur tête ? À la sortie d'un lycée, Murielle Giordan leur a demandé quel était leur plus gros mensonge, et on peut dire qu'ils ne manquent pas d'imagination.

"Quand on parle mensonge avec un ado, c'est comme parler fiscalité avec Patrick Balkany. Tu t’emmêles les pinceaux, tu ne sais plus démêler le vrai du faux. C'est l'embrouille. Ils nous racontent des cracks ces jeunes sur leurs notes, leurs fréquentations, sur leurs agendas. Bref, un ado aussi adorable soit-il, ça ment et j'en ai la preuve :

- J'ai dis que j'allais manger au Mc Do avec une amie, en fait j'ai invité 20 potes sur mon toit. Sauf qu'elle l'a découvert en voyant ma photo sur Instagram que j'avais postée avec tous mes amis sur le toit !

- J'ai fait croire que je dormais chez une amie et ma mère qui ne me croyait pas est venue en bas de chez l'amie chez qui j'avais dit que je dormais et je n'y étais pas du tout."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humour quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission, tous les jours de 12h08 à 13h sur France Bleu.