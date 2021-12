Jeanfi Janssens finit sa tournée à Toulouse

Bientôt vous le verrez dans la nouvelle pièce de Laurent Ruquier, mais d'abord Jeanfi Janssens propose ses dernières dates de spectacle. Il décolle. Témoignage d'un gars du Nord, en Occitanie. Vous l'avez peut-être déjà croisé sur un vol long courrier ou découvert lors de passages TV remarqués chez Stéphane Plaza, Arthur, Michel Drucker, ou encore à la radio. Ce steward exubérant, accro à la chirurgie esthétique et victime des crédits conso, nous conte l'envers d'un décor unique et délirant, de son enfance dans le nord de la France aux passagers qu'il sert à bord... Avec son accent ch'ti et son incroyable répartie, Jeanfi Décolle vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais oublier d'où l'on vient.

