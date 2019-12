JEU WEB - Gagnez vos places pour le spectacle "Au-dessus de la mêlée" à Lons

Lons, France

France Bleu Béarn vous invite au spectacle d'humour "Au-dessus de la mêlée" à l'espace James Chambaud à Lons vendredi 13 décembre à 21h. Une finale de Championnat de France, ce n’est pas n’importe quel match ! Et une minute, c’est exactement le temps qu’il reste avant le coup d’envoi. Après le succès mérité du spectacle "Une vie sur mesure" nominé aux Molières 2016, Cédric Chapuis s’intéresse cette fois à un sport, le rugby, dont les maîtres mots sont partage et générosité. Bien loin des clichés, il porte un regard plein d’humour et d’humanité sur cette vaillante équipe de 2ème série qui se situe décidément bien « au-dessus de la mêlée ».

